A tutto jazz: Max Ionata al Kind of Blue con Jasper Bodilsen e Martin Andersen

Concerto di qualità assoluta, è stato definito dalla critica,quello che venerdì 25 ottobre Max Ionata porterà sul palco del Kind of Blue. Data inserita nell’ambito dell’italian tour e dopo Roma ecco Napoli ad accogliere uno dei più famosi tenorsassofonisti italiani conosciuti in tutto il mondo. Ionata sarà insieme a Jasper Bodilsen al contrabbasso e Martin Andersen alla batteria, trio nato musicalmente nello storico locale di Copenaghen “Jazzhus Montmartre” in occasione di una serie di concerti nei quali Max Ionata era stato invitato per celebrare il grande Dexter Gordon.



Un feeling istantaneo tra i musicisti ha fatto sì che nascesse un progetto molto attivo in tutta la scena europea, dove la ritmica danese sposa l’estro dell’italian style formando un repertorio di puro jazz, dal sound assolutamente moderno. E infatti nel canovaccio musicale della serata saranno inseriti pezzi originali del trio, ma anche i celebri standard tanto cari agli appassionati del jazz. Il trio capitanato da Max Ionata chiude il primo mese di programmazione del Kind Of Blue. © RIPRODUZIONE RISERVATA