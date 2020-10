Un invito a ballare: il singolo post-lockdown dei partenopei Flabby

La letteratura musicale e discografica è piena di «pezzi» più e meno memorabili che già nel titolo celebrano la dance, il club e la pista: li ricordiamo, li intoniamo e continuamo a ballarli. Da Bowie con Let’s Dance, Tina Turner e Private Dancer, He's The Greatest Dancer delle Sister Sledge o Dance Again di J-Lo, Lady Gaga con Just Dance e Murder On The Dancefloor di Sophie Ellis Bextor, solo per citare alcuni di quelli immortali.

«On The Dancefloor» è il titolo del singolo dei Flabby e segna il ritorno in pista (…è proprio il caso ) di Fabrizio Fiore e Rosario Pellecchia, napoletani di stanza a Milano, dj produttore il primo e popolare voce di 105 Friends il secondo.

Cuore e voce dell’ultraventennale progetto soul-jazz e chill-dance, il duo “flaccido” (questa la traduzione del loro nome, come un nick) si ripropone con una briosa traccia dal sapore decisamente eighty con due varianti remix più house o downbeat. Prodotto insieme al maestro Antonio Fresa (al piano nell’edit chillout), il brano leggero e beverino strizza l’occhio alla scena pop e quella disco che ci porta indietro di oltre trent’anni: a pochi giorni dalla pubblicazione è già sulle piattaforme di streaming e nelle programmazioni radiofoniche italiane e internazionali.

«Ho lavorato all’idea di questo singolo durante il lockdown la scorsa primavera – sottolinea Fiore - immaginavo che per magia tutto tornasse alla spensieratezza di cose semplici come incontrarsi, incrociare uno sguardo per strada, scoprire un sentimento per uno sconosciuto e decidere di andare a ballare insieme al club! Tutte cose che ahinoi continuano a essere impraticabili e stanno mettendo in ginocchio molti ambiti, sopratutto il nostro, quello dell'intrattenimento e lo spettacolo...»

Il video in uscita ai primi di novembre ha per protagonisti proprio i dancers, che in uno studio vengono selezionati durante un casting dai due Flabby: a sorprese partecipanti vip e non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA