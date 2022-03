Un mese di show al Suarez 11 per gli amanti della musica dal vivo

Si avvera il sogno di Daniele Salvo, proprietario del bistrot vomerese Suarez 11, dall'inidirizzo del locale, ed amante della musica sin da piccolo, grazie alla passione del padre che colleziona vinili. Dopo anni di esperienza come barman, infatti, Daniele ha finalmente realizzato il suo desiderio di avere un club suo in cui poter ospitare eventi di musica dal vivo, ed accogliere persone belle ed amanti di vari generi musicali tra cui jazz, bossanova, pop, blues, rock. Il tutto, con la direzione artistica di Marco de Tilla, noto contrabbassista napoletano che ha collaborato con una buona parte dei jazzisti italiani e che ha già in serbo un cartellone di appuntamenti da non perdere.

Mercoledì, ad esempio, sarà la volta di Oscar Montalbano e Cyrano Vatel, chitarra e gipsy manouche, mentre il giorno dopo si esibiranno due nomi molto amati dal pubblico del jazz come Marco Zurzolo e Mino Lanzieri, insieme proprio a Marco de Tilla (sax alto, chitarra e contrabbasso). Venerdì invece serata «da Baia a Bahia» con Barbara Radi e Michele Iaccarino voce e chitarra: un viaggio dalla musica brasiliana a quella napoletana. Mentre domenica sarà possibile ascoltare Sara Vandervert, per anni la voce solista del coro delle voci bianche al San Carlo, insieme a Francesco Fabiani in un happening soul pop per voce e chitarra. Il 16 il palco sarà appannaggi quindi di Vincenzo Saetta, che fa parte dell’etichetta di Paolo Fresu, ed Alessandro Castiglione a sua volta già chitarrista degli Almamegretta ed in team anche con Pino Daniele e Litfiba. Il 17 da non perdere la notte jazz con Emanuele Cisi, uno dei più importanti sassofonisti di jazz italiani che suonerà insieme ad Eleonora Strino mentre il 18 ci sarà Alessio Busanca, pianista di Rocco Hunt ed attualmente impegnato anche con il progetto di Pellegrino «Zodyaco», che accompagnerà Virginia Sorrentino, a sua volta già apprezzata al fianco di Massimo Ranieri.

Sabato all'insegna del sax il 19 con Claudio Cardito mentre domenica 20 sarà la volta delle «Jazz Ladies» Beatrice Valente ed Ivana Muscoso (voce & contrabbasso, voce & piano) per chiudere il fine settimana all'insegna del jazz, soul ed internazionale. Last but not least, il 23 si ricomincia con il pianista resident del Music on the Rocks di Positano Pasquale De Rosa e Luciano Bellico (lounge, funky, hip hop) mentre il 24 ecco Andrea Rea (pianista di Stefano Di Battista) e Mino Lanzieri per un paio d'ore di jazz in piano e chitarra. Il fine settimana entrerà quindi nel vivo con Claudia Megrè e Federico Luongo voce & chitarra (rock, pop): Claudia ha registrato un disco con Edoardo Bennato mentre Federico è il chitarrista del nuovo tour di Nino D’Angelo. Il 17 ci sarà il progetto "Mina in Jazz" con Lello Petrarca e Virginia Sorrentino, il cui nuovo cd appena uscito sta già riscuotendo molti apprezzamenti. Infine, il 30 Peppe Plaitano e Massimo Barrella ci allieteranno con swing, dixieland, gipsy mentre il 31 gran finale con Arturo Caccavale e Marco Fiorenzano (voce & tromba, piano).

Ogni sabato sera, infine, il Suarez 21 (prenotazioni al 340 479 2443 anche con whatsapp) proporrà dj set ed aperisax di Claudio Cardito.