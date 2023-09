Unimusic, la Nuova Orchestra Scarlatti per Giovanbattista Cutolo

Prosegue la V Edizione del festival Unimusic, realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli, dedicato interamente a Giovanbattista Cutolo.

Giovedì 21 settembre, alle 20, al Cortile delle Statue di Napoli, in via Paladino, sarà in scena “Dentro Rigoletto”, con tutti i momenti clou del capolavoro di Verdi in un concentrato appuntamento concertistico, legati fra loro in un racconto che trascinerà la platea nel vivo della scena e dei retroscena del capolavoro verdiano.

Dentro Rigoletto sarà replicato anche domenica 24 settembre al Teatro Di Costanzo - Mattiello di Pompei.

Carmela Osato sarà Gilda, Stefano Sorrentino vestirà i panni del Duca, Juan Possidente quelli di Rigoletto, Tonia Langella sarà Maddalena.

La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta dal maestro Alfonso Todisco. Testi e presentazione a cura di Enzo Viccaro.