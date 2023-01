Parthenope, lezione-concerto del professor Leonardo Acone

Il 27 gennaio 2023 presso l’Aula Magna dell’Università Parthenope si è svolta la lezione-concerto del prof. Leonardo Acone storico dell’educazione e musicista intitolata “Le forme del racconto, le note della memoria”, una narrazione della Shoah non convenzionale che ha mescolato linguaggi cinematografici, letterari, musicali e grafico-espressivi.

L’evento, organizzato nell’ambito del corso di laurea Interateneo con l’Università di Napoli Partenope e l’Università di Salerno per il corso di laurea interclasse LM50/93 per Coordinatore dei servizi educativi e media Education. La lezione-concerto ha avuto luogo in occasione del Giorno della Memoria ed è assurta a paradigma didattico di riferimento nell’ambito di “Percorsi multimediali di responsabilità educativa e di legalità” voluti col progetto “VeLegali” coordinato scientificamente da Maria Luisa Iavarone, professore ordinario di pedagogia sperimentale presso l’Ateneo Parthenope e finanziato dal Ministero dell’Università con il decreto 269 del 2022. Il progetto proseguirà con azioni finalizzate al coinvolgimento attivo di pubblici sensibili per lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità mediante borse di studio, voucher formativi, crociere di legalità ed una regata sportivo.

Il progetto prevede il partneriato della ONLUS “Scugnizzi a vela” con Stefano Lanfranco, realtà da tempo impegnata nel coinvolgimento di minori in area penale in progetti di reinserimento lavorativo nel contesto dell’economia del mare.