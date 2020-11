Valčuha dirige l'orchestra del Teatro di San Carlo: in programma Martucci e Čajkovskij

Si è tenuto questa mattina alle 12 il concerto programmato in streaming diretto da Juraj Valčuha che ha visto l’Orchestra del Teatro di San Carlo eseguire la versione per orchestra del Notturno n.1, op. 70 di Giuseppe Martucci e la Sinfonia n.6 in si minore op.74 “Patetica” di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Il concerto, che rientra nell’iniziativa “Aperti nonostante tutto” dell’Anfols, Associazione nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, sarà on line giovedì 19 novembre a partire dalle ore 19.00 sulla WebTV Anfols (www.anfols.it/webtv), sul sito web ansa (www.ansa.it), sul portale dell'Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania (https://cultura.regione.campania.it) e sul nostro canale YouTube (https://www.youtube.com/user/teatrodisancarlo).

Il concerto sarà poi disponibile on demand sulla WebTV Teatro San Carlo (www.cetv-online.it) e sulla nostra WatchTV di Facebook (https://it-it.facebook.com/pg/teatrodisancarlo/videos/?ref=page_internal).

Prossimamente in streaming anche il Balletto del Teatro di San Carlo con Le Quattro Stagioni, coreografia che Giuseppe Picone ha realizzato sulle musiche di Antonio Vivaldi, Il Coro del Teatro di San Carlo diretto da Gea Garatti Ansini che eseguirà La petite messe solennelle di Gioachino Rossini nella versione per soli, coro, due pianoforti e armonium, e il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo composto da Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone, che sarà impegnato nel Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmitrij Šostakovič e il Quartetto per archi n.4 in do minore, op. 18 di Ludwig van Beethoven.

Giovedì 19 Novembre 2020, disponibile online a partire dalle ore 19

Teatro di San Carlo – Streaming

Direttore | Juraj Valčuha

Giuseppe Martucci

Notturno n.1, op. 70

Pëtr Il'ič Čajkovskij

Sinfonia n.6 in si minore op.74 “Patetica”

Orchestra del Teatro di San Carlo

> Sulla WebTV Anfols

www.anfols.it/webtv

> Sul sito web dell'ANSA

www.ansa.it

> Sul portale dell'Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania

https://cultura.regione.campania.it

> Sul nostro canale YouTube

https://www.youtube.com/user/teatrodisancarlo

ON DEMAND

> Sulla nostra WebTV

http://cetv-online.it/index.php

> Sulla nostra WatchTV di Facebook

https://it-it.facebook.com/pg/teatrodisancarlo/videos/?ref=page_internal

