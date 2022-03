Valerio Jovine e Nicola Caso in concerto allo IAV

Due cantautori, compositori, polistrumentisti si incontrano ne "Il Caso Jovine", per un concerto che spazia tra diversi generi sabato 19 marzo alle 20.30 al nuovissimo IAV - Cocktail bar, a Napoli in via Marino Turchi, 23, che prossimamente amplierà il locale fino a 1600mq, creando un accesso panoramico in Via Nazario Sauro (ex sede del Cervantes) . La struttura, al momento, mette a disposizione un teatro ed un ampio open space con bar e palco per eventi.

Il concerto, organizzato da Nea Arcadia e New Reel in collaborazione con In Arte Vesuvio, proporrà una scaletta musicale ricchissima: Jovine e Caso vantano collaborazioni che vanno dai 99 Posse a J-Ax (con cui Jovane ha collaborato dopo la sua partecipazione a “The Voice”, il talent show di Raidue), così i due artisti si preparano per uno show che va dal reggae al pop, dal funk al dub & soul, passando per il cantautorato classico attraverso un fiume di contaminazioni internazionali.

Sul palco dello IAV - Cocktail bar i due riproporrano brani del repertorio storico e alcuni nuovi singoli, insieme a diversi special guests a sopresa.

Per info & booking inviare un WhatsApp al +39 3284533469 oppure al +39 3343013800.