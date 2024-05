Varcaturo, jazz in riva al mare: sei concerti

Stessa spiaggia, stesso mare, ma stavolta senza pagare. Come l’anno scorso, quando il sole in cielo si fa più alto, il jazz chiama a raccolta gli appassionati sotto la luna di Varcaturo. Dal 23 maggio, e fino al primo agosto, il Lido Varca d’Oro allestisce un palco sotto le stelle e lo apre a talenti locali e star internazionali per far suonare la musica che bagna la costa a Nord di Napoli, dove quest’anno sventola orgogliosa una “bandiera blu”.

La rassegna, che con un percorso sonoro e enogastronomico per palati fini accompagnerà il pubblico fino alle agognate ferie d’agosto, ha un nome difficile da dimenticare: #Ittateveamare Jazz Festival.

Più che un invito, un’istigazione collettiva alla spensieratezza. Sei serate con i piedi nella sabbia e la brezza marina a diffondere le note nell’aria impregnata di salsedine.

Ad inaugurare domani sera alle 21.30 il festival balneare, il Sergio Di Natale 4et, che accanto al leader della formazione vede Federico Luongo alla chitarra, Giulio Martino al sax tenore e Francesco Galatro al basso. Compositore, arrangiatore, batterista, didatta capace di destreggiarsi con diversi generi, Di Natale ha lavorato in numerose produzioni televisive Rai e ha condiviso il palco con giganti come Dionne Warwick e Dee Dee Bridgewater, Michael Bolton, Gino Paoli e Pino Daniele, oltre che con Stefano Bollani, Joe Barbieri, Solis Strings Quartet, Pippo Matino e altri.

Seguiranno i concerti della cantante Virginia Sorrentino (6 giugno, in quintetto con Alessandro Castiglione alla chitarra, Luigi Di Nunzio al sax, Marco De Tilla al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria), del contrabbassista Gianni Di Lorenzo (20 giugno, in quartetto), di Davide Battista, trombettista diciassettenne di Melito, in provincia di Napoli, che ha già lasciato a bocca aperta il pubblico del programma tv Italia’s Got Talent (4 luglio, anch’egli in quartetto) e del chitarrista Pietro Condorelli, che il 1° agosto chiuderà la rassegna proponendo col suo trio composizioni dal suo recente disco, “Native Language”.

Il clou è in programma però il 18 luglio, quando sull’arenile di Varcaturo si materializzerà il trio Kind of Bill, che da alcuni anni porta in giro per il mondo un delicato omaggio a Bill Evans, grande pianista scomparso nel 1980 la cui eredità artistica è ancora immanente tra musicisti e frequentatori del genere. Il progetto, il cui nome fa chiaramente riferimento a “Kind of Blue” di Miles Davis, pietra miliare della discografia di tutti i tempi, è impreziosito dalla presenza di Eddie Gomez al contrabbasso, che è stato parte del trio di Bill Evans per undici anni, dal 1966 al 1977 (ma ha suonato anche con Davis), e del batterista Joe La Barbera, che fu al fianco di Evans nei suoi ultimi due anni, 1979 e 1980. Sul palco con loro, il pianista e compositore italiano Dado Moroni, che secondo Gomez «è la persona giusta per un omaggio a Bill». Moroni, tra i maggiori jazzisti italiani, ha collaborato con Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Ornella Vanoni e Karima. Il repertorio proporrà composizioni di Evans e standards che sotto le sue dita hanno assuno nuove, magiche forme, oltre a brani scritti da Moroni, Gomez e La Barbera.

Nato da un’idea di Salvatore Trinchillo, titolare del Lido Varca d'Oro e innamorato della musica e in particolare del jazz, #Ittateveamare Jazz Festival è realizzato in collaborazione con il Napoli Jazz Club. Una virtuosa sinergia che l’anno scorso ha già portato sull’arenile di Varcaturo Steve Gadd, uno dei più raffinati e celebrati batteristi al mondo. «Come cittadini della riviera flegrea-domitia siamo felici di organizzare anche quest’anno una serie di eventi jazz totalmente ad accesso libero, dove le consumazioni non sono obbligatorie, dove ciascuno è libero di scegliere tra ristorante, bar o bistrot. Grande musica e buon cibo, accompagnato dai nostri prodotti tipici, per chi volesse a prezzi ragionevoli per tutti», afferma soddisfatto Trinchillo, che promette di rilanciare: «Celebriamo il ritorno del mare pulito con eventi culturali di qualità per la promozione di un territorio sempre più virtuoso. Regaleremo divertimento libero, gratuito così come è gratuito il parcheggio. Questa prima tranche di concerti – promette l’imprenditore - è solo l’inizio di una grande estate ricca di proposte culturali che annunceremo».