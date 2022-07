«Vedi Napoli e poi...torni», doppio appuntamento con SLF (Siamo La Fam) e Nicola Siciliano

Due nuovi appuntamenti live per la rassegna La musica che gira intorno una delle tre linee del progetto turistico-culturale “Vedi Napoli e poi… torni”, finanziato dalla Regione Campania con Fondi Poc 2014/2020 - Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022, e promosso dall’assessorato al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, che propone il terzo e quarto appuntamento spostandosi nella VI (Ponticelli - Barra - San Giovanni) e IV Municipalità (San Lorenzo - Vicaria - Poggioreale).

A cura di Ravello Creative Lab Srl, che ha affidato la direzione artistica a Peppe Barra e Dj Uncino, “La musica che gira intorno” propone il terzo appuntamento (2 agosto - ore 21) con una serata all'insegna della musica rap, un volano culturale giovanile che rispecchia il linguaggio della GenZ. Dal vivo, in una delle sue rare apparizioni, la crew SLF (Siamo La Fam) - composta da Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz - lancia un messaggio che è una dichiarazione d'intenti: partire dalle radici e dal senso di appartenenza alla propria città. L'esibizione è anticipata dal nuovo fenomeno del rap partenopeo: Plug, l'artista più giovane della scuderia Sony Italia.

I SLF sono protagonisti indiscussi della scena urban campana, noti per le loro collaborazioni nazionali e internazionali presenteranno il loro ultimo progetto discografico We The Squad SLF nel quale c'è il prezioso contributo di Fabri Fibra.

Dopo due giorni (4 agosto - ore 21) si continua sulla scia rap con Nicola Siciliano. Il giovanissimo rapper e beatmaker napoletano è uno dei più quotati su scala nazionale e vanta collaborazioni con Geolier, Rocco Hunt, Sick Luke, Gué Pequeno e Ketama126. Presenterà dal vivo i brani tratti dall'album “Napoli 51” compreso i singoli “Ombrello” e il recente “Vieni a ballare” pubblicato venerdì scorso. Il live sarà anticipato da quello di Big Effe e da Shatto.