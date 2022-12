«Vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni» il concerto di Michele Campanella

Nell’ambito dell’ampio progetto «Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni», sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Gabbianella Club Events, che cura la programmazione della Napoli Sacra, sta proponendo, nel suo calendario di appuntamenti, caratterizzato da visite guidate, spettacoli ai chiostri, il Napoli Musica Sacra Festival e Reading musical-letterari.

Sabato 10 dicembre alle 19 ad arricchire ulteriormente l’offerta di musica e bellezza indirizzata ai napoletani e ai tanti turisti che stanno visitando la Città in questo periodo prenatalizio sarà un concerto di Michele Campanella e Monica Leone che, nella meravigliosa cornice della Basilica del Gesù Vecchio di via Paladino, presenteranno un programma interamente dedicato a Liszt, uno dei compositori che più hanno incarnato, nella loro parabola creativa, una religiosità profonda, maturata progressivamente nel corso di una vita d’artista ad alta intensità. Michele Campanella suonerà Sancta Dorothea, l’Ave Maria Lebert-Stark e le due Leggende francescane, pagine tra le più ispirate del suo catalogo nelle quali la brillante scrittura pianistica evolve spiritualmente verso le cose di lassù senza dimenticare le salde radici del virtuosismo al servizio della poesia. Monica Leone lo affiancherà per l’esecuzione a quattro mani dell’Albero di Natale, in cui canti sacri e profani della tradizione vengono intessuti fra loro in una felice combinazione di devozione e letizia.