«Viaggiare la vita», recital col ​Singin’ Glory Gospel Choir a San Francesco di Paola

Il recital «Viaggiare la vita» a cura di Pasquale Giustiniani andrà in scena domenica 2 febbraio alle 18.30 nella Basilica di san Francesco da Paola dei padri Minimi della Provincia di santa Maria della Stella, resa disponibile all’Associazione Marin Mersenne dal Rettore, padre Mario Savarese.



Una tradizione storico culturale, ripresa dall’Associazione del Terzo Settore “Marin Mersenne”, presieduta dal prof. Pasquale Giustiniani. Una collaborazione con il Festival della vita, presieduto a livello Nazionale da Don Ampelio Crema, del CCSP Onlus e diretto dal dott. Raffaele Mazzarella. La presenza straordinaria del Singin’ Glory Gospel Choir (la cui storia comincia nell’ormai lontano 2002), uno dei primi cori Gospel a Napoli, oggi diretto da Vittorio Galdi e dal M° Enrico Rispoli per cambiare rotta e passare da un gospel più “soft” ad uno più soul ed r&b.



L’intervento del Coro “Cuori in…canto” (costituito dai piccoli cantori dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo 58° J. F. Kennedy di Scampia, diretto dalla dott.ssa Patrizia Rateni). Ecco tutti gli ingredienti che ritroviamo nel Recital di Bruna Girasole, a partire dalle 18.30 del 2 febbraio 2020 nella Basilica di san Francesco da Paola. Se Il massimo del minimo è il moto dell’ETS Mersenne, davvero avremo il massimo del minimo in questo gioioso mix di suoni, luci, canti e colori, che faranno della “cartolina” di Napoli il luogo centrale della 42ª Giornata Nazionale per la Vita, che i Vescovi italiani hanno voluto intitolare: “Aprite le porte alla Vita”. Grande attesa per il brano inedito di Brunella De Carlo e Alessandro Sgambati, che sarà eseguito in anteprima nazionale: «È ancora tempo di giocare/ di gioie pure e capriole./ Sorrisi veri e bei pensieri/ oggi sarà meglio di ieri./ Ma in fondo è meglio rimanere un po’ bambini/ e assaporare la vita/ fatta di mille arcobaleni e di colori». I testi del recital saranno letti da Paola Cinque, Fulvio Pastore e Marco Perillo.



Per contatti e informazioni: www.marinmersennenapoli.eu.



Mail: marinmersennenapoli@gmail.com