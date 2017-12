Vico Equense, concerto di Capodanno in piazza con la Lugansk Philharmonic Orchestra

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Capodanno in musica con il concerto della Lugansk Philharmonic Orchestra, diretta dal maestro Yatskiv Nazarii, in programma alle ore 11.30, in piazza Umberto I, organizzato dall'Ufficio turismo del Comune, con la direzione artistica del maestro Paolo Scibilia. L'Orchestra proviene dalla città sul fiume Lugansk, che è chiamata la porta orientale dell’Ucraina: nacque nell’estate del 1945 e a novembre ebbe luogo il suo primo concerto sotto la direzione del direttore S.Ratner. Molte le collaborazioni con prestigiosi solisti quali: S.Richter, M.Shaposhnikova, I.Kozlovsky, T.Milashkina, E.Miroshnichenko, A. Solovyanenko, Vladimir Spivakov. Dalla nascita l’Orchestra ha eseguito le sinfonie più importanti di Beethoven, Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Borodin, Rachmaninov, Mozart, Berlioz e opere sinfoniche uniche e complesse come la terza e quarta sinfonia di Brukner, le prime cinque sinfonie di Mahler, la Sinfonia fantastica di Berlioz, la seconda suite dal balletto “Daphnis and Chloe” di Ravel, i “Quadri da un’esposizione” di Mussorgsky Ravel, la musica del balletto “Petrushka” di Stravinskij, e le otto sinfonie di Shostakovich. In collaborazione con cori di fama internazionale quali quelli di Mosca, San Pietroburgo e Kiev raggiungono il successo con la “Passione secondo San Giovanni” di Bach, il Requiem di Mozart e il Requiem di Verdi. Gli innumerevoli tour dell’Orchestra vanno dal festival internazionale “Kiev-Music-Fest-93”, all’inaugurazione del festival cinematografico internazionale “Kinotavr” a Sochi, a tournée in Italia, Spagna, Austria fino ad arrivare nella prestigiosa sala d’Europa – il Musikverein di Vienna, insieme al coro della Lugansk National University. Negli ultimi anni, l’orchestra ha registrato e pubblicato tredici CD con opere di musica classica.