Vico Equense, a Ferragosto e dintorni tre appuntamenti nel segno del jazz

VICO EQUENSE - «Il jazz non lo puoi spiegare a qualcuno senza perderne l’esperienza… non è un teorema intellettuale, è feeling». Queste parole del grande pianista Bill Evans spiegano tutto di questa musica. Il jazz non si canta, il jazz si vive. Questa musica, forse più di altre, permette di esprimere la propria libertà interiore, il proprio modo di essere. Al via “Vico in Jazz”, inserito nel cartellone “Vico d’estate 2020”.



Venerdì, sabato e domenica, 14, 15 e 16, a partire dalle 21,30, a Largo dei Tigli a Vico Equense in programma la rassegna che vedrà impegnati diversi artisti. La prima serata prevede l'esibizione di Pasquale De Rosa piano, Claudio Cardito sax, Vittorio Pepe bass, Pasquale De Paolo drums, Fabio Nunziata guitar. Si prosegue la sera successiva con Virginia Sorrentino voice, Pasquale De Rosa piano, Marco De Tilla double bass, Luciano Bellico sax, Giuseppe Lapusata drums. Chiuderà la rassegna Claudio Borrelli batteria, Emiliano De Luca double bass, Lello Petarca piano, Pietro Condorelli guitar. Le serate sono gratuite, con prenotazione obbligatoria al numero 3336353444.