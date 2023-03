A Vico Equense serata con la fisarmonica di Adriano Ranieri

Una serata di musica tinta d'azzurro con la fisarmonica di Adriano Ranieri. Appuntamento, domenica, alle ore 18.15, a Vico Equense, con il fisarmonicista, bandoneonista e pianista, appassionato tifoso del Napoli. Un evento per ricordare il giornalista Luigi Necco e per festeggiare il magazziniere vicano del Napoli, Tommaso Starace.

Nel 2002 Adriano Ranieri,docente di fisarmonica al Conservatorio di Pescara, conobbe a Lanciano, suo paese natio, Tommaso Starace in occasione della partita di coppa italia tra il Lanciano e il Napoli. Domenica il fisarmonicista omaggerà a Vico Equense la sua squadra del cuore in due momenti: dalle 18,15 alle 18,40 nel giardino (oggi ristorante Barrio) attiguo al vecchio Comune, con un omaggio a Luigi Necco che nel 2016 in questo giardino incantò a modo suo i partecipanti alla serata parlando di archeologia, Diego, Novantesimo minuto ed altro.

Dalle 18,45, quindi, focus omaggio all ormai mitico Tommaso Starace presso la Chiesa di Puntamare, 200 metri più avanti, con le note di un artista, con grande musica e forza Napoli. Eventi ad ingresso libero, ovviamente, con l'azzurro del Napoli in primo piano.