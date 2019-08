Martedì 20 Agosto 2019, 17:12

VICO EQUENSE - Il maestro Gianni Mazza, 74 anni, anima musicale di «Mezzogiorno in famiglia», e la sua orchestra, si esibirà domani sera, alle ore 21 a Le Axidie di marina di Seiano. Una carriera lunga più di 50 anni, direttore d’orchestra, compositore, produttore, tastierista, ha lavorato con tanti grandi dello spettacolo, da Nanni Loy a Corrado, da Renzo Arbore (che lo trasformò in personaggio televisivo) a Fabrizio Frizzi. Fino a Michele Guardì, regista di «Mezzogiorno in famiglia», con cui lavora dai tempi di «Scommettiamo che...?». In mezzo, colonne sonore, concerti, arrangiamenti, perfino una partecipazione al Festival di Sanremo.