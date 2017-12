Vico Equense, giovedì concerto della pianista Chiara Bertoglio nella chiesa di Pacognano

Lunedì 25 Dicembre 2017, 21:48 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE – Giovedì, alle ore 18.15 nella chiesa del borgo di Pacognano, concerto della pianista Chiara Bertoglio. Eseguirà Gli Improvvisi, op. 142, di Franz Schubert, e Quadri di un'esposizione, versione originale per piano di Modest Mussorgsky, due capolavori della letteratura pianistica. Un appuntamento prestigioso, promosso dall’Associazione Aequa 20, presieduta da Beniamino Cuomo. Chiara Bertoglio è una giovane concertista di pianoforte, musicologa, scrittrice e docente italiana. Formatasi presso insegnanti quali Paul Badura Skoda, Konstantin Bogino, Sergio Perticaroli, e diplomatasi appena sedicenne, Chiara Bertoglio ha tenuto il suo primo recital ad otto anni, ed il suo primo concerto con orchestra a nove; si è in seguito esibita nelle più importanti sale italiane ed estere, fra cui la Carnegie Hall, il Concertgebouw di Amsterdam, la Royal Academy di Londra, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, collaborando con musicisti come Leon Fleisher, Ferdinand Leitner, Marco Rizzi e molti altri.Laureata e dottore di ricerca in musicologia, ha scritto diversi libri e numerosi saggi per riviste specialistiche italiane ed internazionali, partecipando come relatrice a convegni prestigiosi (ad Oxford, Londra, Roma).Impegnata nell’approfondimento dei rapporti fra musica e spiritualità cristiana, ha pubblicato libri sull’argomento; inoltre, scrive articoli e libri non musicali per diffondere storie positive di speranza. Svolge intensa attività didattica privatamente ed in importanti istituzioni italiane ed estere, sia come docente di pianoforte sia come musicologa.