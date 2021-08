VICO EQUENSE - Mirko Gisonte apre venerdì l'edizione di quest'anno del jazz a Vico Equense per Ferragosto e dintorni. Dopo il successo della prima edizione di «Vico in Jazz», l'appuntamento viene riproposto per il secondo anno consecutivo e inserito nel cartellone «Vico d’estate 2021», promosso dall'assessorato comunale al Turismo. Una tre giorni in cui si alterneranno sul palco grandi nomi appartenenti a uno dei più amati generi musicali. Il cartellone curato da Italiaconcerti, con la direzione tecnica di Sorrento Jazz e la direzione artistica di Pasquale De Rosa. Ad aprire la rassegna musicale venerdì sera, alle ore 20.30, sarà Mirko Gisonte alla chitarra, che introdurrà Freedom Jazz Trio feat con Pietro Condorelli alla chitarra. Maurizio Giammarco, Emiliano De Luca al contrabbasso e Claudio Borrelli alla batteria. Sabato, alle ore 21.30, sarà la volta, invece, di Francesco Marziani al piano, Antonio Napolitano al contrabbasso e Massimo del Pezzo alla batteria. Domenica serata di chiusura, alle ore 21.30, con Pasquale De Rosa al piano, Claudio Cardito al sax, Gennaro Ferraro alla tromba, Vittorio Pepe al basso e Pasquale De Paola alla batteria. Concerti rivolti a tutti gli appassionati di musica jazz e a quanti vogliono avvicinarsi a un genere che ha la capacità di trasmettere emozioni forti. contributo in tale direzione lo darà l'ambiente in cui avrà luogo l'evento: il seicentesco chiostro della Santissima Trinità e Paradiso. Ingresso libero su prenotazione 333635344