Martedì 13 Agosto 2019, 14:13

VICO EQUENSE - Continuano gli appuntamenti con «Vicosoirée», iniziativa di promozione del territorio e delle sue tipicità che unisce in un suggestivo percorso nel centro storico arte, musica, gastronomia, artigianato, intrattenimento, laboratori per bambini. La serata di Ferragosto sarà animata a Largo dei Tigli dalle voci di Laura Paolillo e Vincenzo Romano, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale nel Sud d’Italia, proponendo brani d’autore e musica popolaresca campana, pugliese calabrese. A Via Castello Marina i Lazzari e Briganti questa settimana rinnoveranno la magia della “Notte dei briganti” attraverso sonorità coinvolgenti e balli selvaggi.Il centro storico di Vico Equense vivrà una nuova serata godendo dello spettacolo straordinario del golfo di Napoli si cui si affaccia, con le sue logge, i vicoli e gli scorci insuperabili.Il pubblico, che già nei primi appuntamenti è stato numerosissimo ed entusiasta, potrà passeggiare tra mostre d’arte, laboratori sotto le stelle, degustazioni, mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici.Vico Soirée è realizzata dall’A.CO.V.E. (Associazione Commercianti di Vico Equense), in collaborazione con l’amministrazione comunale.