Napoli, gli auguri in streaming degli studenti dei licei musicali alla Città Metropolitana

Duecento studenti, componenti dell’Orchestra delle Orchestre della Rtete dei Licei Musicali e Coreutici della Città Metropolitana, regaleranno, il giorno della vigilia di Natale, una preziosissima versione di White Christmas come augurio all’Ente di piazza Matteotti e, attraverso esso, a tutti i cittadini dell’area Metropolitana. L’appuntamento è alle ore 11 di giovedì 24 dicembre, in streaming sui canali web della Città Metropolitana: su www.metronapoli.it, l’e-magazine istituzionale della Città Metropolitana, e attraverso i profili social di Facebook (https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/), Instagram (https://www.instagram.com/napolicittametropolitana/) e Twitter (https://twitter.com/napolicittametr) dell’Ente. L’Orchestra composta dai membri delle 4 Orchestre della Rete (plettri, fiati, percussioni e sinfonica costituite trasversalmente da allievi di tutti i licei metropolitani) risponderà a suo modo agli auguri formulati dal Sindaco della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, con l’auspicio di un Natale di serenità per tutti e di un 2021 che possa riscattare il nefasto anno che se ne va. "Ho rivolto davvero con grande affetto – ha affermato il sindaco de Magistris - gli auguri alle ragazze e ai ragazzi dei nostri Licei Musicali e Coreutici e alle loro famiglie, estendendoli così, grazie anche a questa splendida performance, a tutti i cittadini metropolitani. È a tutte le nostre comunità, così duramente colpite nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle da questa maledetta pandemia, che gli studenti ed io vogliamo dedicare questo canto di Natale: oggi non possiamo abbracciarci, non possiamo vivere a pieno la nostra vita ma questo tempo tornerà presto”.

I Licei che compongono la Rete, gli alunni dei quali hanno dato vita all’esibizione, sono i licei musicali Melissa Bassi e Margherita di Savoia di Napoli, Grandi di Sorrento, Moscati di Sant’Antimo, Munari di Acerra, Severi di Castellammare di Stabia, Albertini di Nola, Rosmini di Palma Campania e Pitagora – Croce di Torre Annunziata, il liceo musicale e coreutico Boccioni Palizzi di Napoli e il liceo coreutico Pascal di Pompei.

