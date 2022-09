Walter sings Nat King Cole giovedì al ​Lido Varca d’Oro

Cantare la tenerezza e la malinconia, l’amore e la solitudine, con sapienza rétro, assecondando il tocco da crooner e il desiderio di essere al di là del tempo. In un jukebox che pulsa di swing, jazz, slow, melodie e groove, gospel e ballad. È con tali prospettive che giovedì 22 settembre il Lido Varca d’Oro di Varcaturo accoglierà Walter sings Nat King Cole. Un progetto attraverso il quale la sensibilità da performer di Walter Ricci incontra la discografia del cantante|attore USA. Rispettando i canoni dell’epoca, Walter Ricci si esibirà in formazione-trio affiancato da Dario Rosciglione (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria) per celebrare i classici dell’artista originario dell’Alabama ma cresciuto e diventato musicista-star a Chicago.

«Ho conosciuto Nat King Cole attraverso le sue interpretazioni – racconta Walter Ricci – ed è stato amore al primo ascolto. Vederlo poi in tv recitare e cantare mi ha totalmente rapito, al punto di considerarlo un modello di riferimento per la mia carriera artistica. È stato doveroso, quindi, omaggiarlo attraverso la produzione di un disco in vinile registrato dal vivo in studio nel rispetto totale dei canoni del tempo».

L’album – registrato al Tube Recording Studio di Fara Sabina/Roma – è prodotto da Mr.Few, da Amedeo Ariano e dallo stesso Walter Ricci e sarà ufficialmente disponibile da fine settembre: 200 copie in tiratura limitata per raccogliere questo esperimento a lungo desiderato dall’interprete napoletano. In scaletta, al concerto di Varcaturo, un mosaico dei principali must di Nat King Cole: da “Love” a “Smile” (composta da Charlie Chaplin per il film “Tempi moderni”), da “Nature Boy” a “Unforgettable”, fino a “Non dimenticar” e “Quizas Quizas Quizas”, capolavoro emblematico della colonna sonora del film “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai.