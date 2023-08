White Party a Villa Marina Capri con il sound di Lunare Project

Villa Marina Capri , 5 stelle di lusso affacciato sul mare ed immerso in un rigoglioso giardino, ospita “Lunare Project”, il progetto che fa della musica una filosofia di vita, alla continua e appassionata ricerca di rituali sonori alternativi.

Il 26 Agosto alle ore 20 il terzo appuntamento di un ciclo che va a chiudere l'estate 2023.

Il sottofondo ideale per un crepuscolo al chiaro di Luna, impreziosito dal'installazione di Giacinto Bosco, che ritrae un immaginario appuntamento sulla luna di due amanti, regalando un tocco romantico in tema con la serata.

“Il Lunare project a Villa Marina è molto più di un DJ set, è un’esperienza. Capri è sinonimo di lusso e tendenza, per questo abbiamo voluto creare qualcosa di diverso proprio qui a Capri, con la nostra musica elettronica, ipnotica, soulful house, facendo un lavoro di selezione molto studiato per il contesto”.

Racconta Roberto Barone, art director di Radio Yacht Lunare Project.

Un'autentica villa caprese, simile per accoglienza più ad una casa che ad un hotel, Villa Marina potrà raccontarsi in maniera diversa, sollecitando i sensi dei suoi ospiti i all’insegna della buona musica e del buon cibo con un menù curato dallo chef Manuele Cattaruzza, dal ristorante “Ziqu” accompagnati dai vini a km zero della cantina Capri Moonlight.

Un progetto nato dalla voglia di tornare indietro nel tempo in una Capri che univa il divertimento alla gastronomia e all’enogastronomia. Non a caso, qui, ogni stanza e suite racconta la storia dei personaggi che hanno costruito il mito dell'isola.

Un alchemico equilibrio tra musica, arte, tradizione e innovazione, dove fil rouge della serata è rappresentato dalla luna: quella che si scorgerà sulle prime luci del tramonto nel sempreverde giardino mediterraneo di Villa Marina, il ritual " Lunare" di Lunare Project, e la bronzea " Luna Segesta" dell'artista siciliano Bosco, rappresentato dalla Liquid Art System, rete di gallerie di Franco Senesi con spazi espositivi a Capri, Positano, Ravello e Miami.

Un percorso emozionale che abbraccia alta ristorazione e sound design.

Un'esperienza polisensoriale , lontano dalla folla della Piazzetta, con il golfo di Napoli ed il Mar mediterraneo a fare da sfondo, tra note e sapori, rievocando i White party della Capri della Dolce Vita.