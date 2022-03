18 torte per 18 anni: le amiche di sempre brindano a Mariavittoria

I compleanni sono tutti da festeggiare, ma il diciottesimo è certamente uno di quelli da festeggiare in grande stile. Come ha fatto Mariavittoria Mezzino, che ha voluto regalare ai suoi ospiti una serata memorabile all'Agorà Morelli all’insegna dell’eleganza, finalmente liberi di tornare a brindare all'amicizia tutti insieme dopo due anni di stop. Su uno sfondo di abiti scuri, svettavano allora le amiche più intime che con i loro vestiti argentati facevano da cornice alla festeggiata, immortalata insieme agli invitati da Francesco Begonja.

Al dj Michele Carotenuto è spettato invece il compito di accompagnare la serata, già messa in moto da Marco Rovezzi, con le hit del momento che hanno trascinato tutti in pista fino al momento clou : l'ingresso in sala di 18 torte di Fabrizia Berlingieri, sorrette dalle persone più importanti della vita della festeggiata, che si sono quindi riunite attorno a lei in un cerchio di affetto. Per concludere la serata, un video-ricordo con i toni scherzosi ed amorevoli che ha lasciato un sorriso sul volto di Alessandra Tolentino ed Isabella de Stefano, Laura Angelo e Claudia Blasi, Irene e Piero De Stefano, Antonia e Pietro Moschino, Enzo Argenzio, Stefano Santoro, Roberta e Fabrizio Ursano, Benedetta De Simone, Annalisa e Chiara Ottone e Veronica Cervone, la cugina Ludovica Blasi, Giovanni de Bernardo, i cugini Federica ed Alberto Minucci, Luca Pistone.