A Coroglio il Neasy rilancia con un format rigorosamente à la mode

Venerdì 18 Maggio 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 14:49

Un opening come sempre a ritmo di musica per la nuova veste del «Neasy», il locale di Coroglio che quest’anno si è presentato ai suoi fedelissimi completamente ristrutturato dopo i primi sei anni di attività, nel corso dei quali si era deciso di puntare maggiormente su solarium e benessere. Ma vista la naturale vocazione dell’area, che per vari motivi è sempre più assimilabile ad un polo del by night che del balneare, i titolari del progetto Alessandro Esposito, Luciano Monte e Romualdo Loiacono hanno deciso di virare allora con decisione sul club di qualità, proponendo una versione estiva del format del Bruttini con il supporto di Paolo Arianetto, Nanni Resi e Guglielmo Adrasto.A tenere a battesimo la priva volta del nuovo Neasy, quindi, sono stati chiamati tre dei più apprezzati beniamini del popolo della notte: i dj Marco Piccolo, Enzo Capocelli ed Alex Marinacci, che insieme hanno fatto ballare fino alle quattro del mattino habitué della movida partenopea come Antonio Paone, Massimo Vernetti, Stefano Chitis, Barbara Petrillo, Claudia Ruffo, Luca Guarnieri, Gianluca Maddi, Andrea Amirante, Giuliano Mattiello, Mimmo Esposito, Antonio Chianese, Francesca Truda, Antonio Dari, Fabiana Barbaro e tanti altri che si sono già dati appuntamento per stasera, quando cioè avranno inizio anche le cene spettacolo con live show e dj set successivo.