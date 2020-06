Grande festa al Tonga Village di Pozzuoli per i 40 anni dell'ingegnere Maurizio Stanzione. Con lui in questo compleanno speciale c'erano, tra gli altri, Salvatore Artiano, Mariele Paganini, Roberto Ragusa, Giancarlo Arra con Pamela Carnieli, Sergio Porcelli, Livio Cafliah con Emiliana Morelli, Francesco e Raffaella Parlato, Andres Marcet con la compagna Laura, l'ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce con Barbara Petrillo, Valeria Mazza, Valeria Maggio, moglie dell'ex giocatore del Napoli Christian, Katia Ancelotti, Marcella e Lisa Caruso, Mary Savanelli e l’ingegner Marco Stanzione. Brindisi, musica e selfie per qualche ora all'insegna della spensieratezza ma sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA