Al VV Lounge serate a tema con Caprisius, il Gin al sapore di Capri

Caprisius Gin, l'elisir dell'estate al sapore di Capri sta spopolando sempre più. In tutto il Belpaese, infatti, impazza la voglia di Capri e delle fragranze dell'isola azzurra e per chi non riesce a raggiungere l'isola il Gin Caprisius sembra la scelta ideale, sposata soprattutto dai più giovani e dai cultori dei distillati, per assaporare un sorso di Capri, grazie a quella nota di sapidità ed aromi botanici, estratte direttamente sui sentieri dell'isola blu, che rendono unico questo gin.La gin mania ha portato così a realizzare sabato scorso una serata proprio a tema Caprisius Gin al VV Lounge, l'area garden del ristorante Villa Verde che, questa estate, con la direzione di Giordana Lembo, sta promuovendo delle serate tutti i sabati all'insegna dei sapori capresi. L'happening ha visto il Lounge animarsi grazie alla presenza di esperti bartender come Antonio Russo, che vanta un' esperienza pluriennale al Grand Hotel Quisisana, con special guest Jacopo Saporito, tra i top blogger del mondo dei drink, con la sua pagina Gin Tonic Italy, sponsor della serata. Per l'occasione Luca Stabile, ideatore e produttore del Caprisius Gin ha fatto realizzare una serie di cocktail tematici che stanno spopolando nell'estate caprese, tra questi il “Caprese Martini”, a base di gin e succo di pomodoro, e anche il “Capri Mule”, una versione rivisitata di uno dei drink più amati dai giovani come il Moscow Mule, con il gin al posto della vodka; il drink sta diventando attraverso un tam tam sui social un vero e proprio must dell'estate.Le serate a tema al VV Lounge continuano così tutti i sabati, domani è la volta delle “Pacchiane” di Anacapri che delizieranno gli ospiti con le loro tipiche specialità, soundtrack della serata il DJ set di Gabriele Silvestri.