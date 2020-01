Amici e buona cucina: il mix ideale al Godot per i 60 anni di Navarro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa grande al Godot Restaurant di via Morrghen, dove gli amici di sempre hanno raggiunto l’imprenditore della notte Giuseppe Navarro per brindare insieme ai lui ai suoi primi sessant’anni. Una serata nel segno dell’allegria e della spensieratezza, caratterizzata manco a dirlo dalla simpatia coinvolgente di «Navarro Senior»: capostipite di una famiglia di ristoratori e professionisti del by night, Giuseppe ha accolto i suoi ospiti insieme al fotografo Marco Baldassarre tra brindisi, battute e l’immancabile taglio della torta tra coriandoli e selfie.Al suo fianco, come sempre, la moglie Maria ed i figli Maurizio, Federico e Mariapia nonché tanti amici accorsi per lui nel ristorante del Vomero. Tra questi, anche Nicola Crisano, Luisa Pelliccia, Ugo Famà e Adele Abet, Paki Manganiello, Pietro Murolo, Sara Miele, Massimo Zeccolini, Marcella Navarro, Paolo Galano e Loredana Orlandi, Lorenzo Crea, Gino Serrao, Mariarosaria e Cocca Famà, i fratelli Cannavacciuolo, Fabrizio e Roberto De Santis, Sergio Antonini e Francesca Amato, Licia Antonini, Mauro Strazzullo e tanti altri che fino a tarda sera si sono trattenuti piacevolmente nel locale del quartiere collinare.