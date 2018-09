Ancora estate con la disco '70 dei «Frankie & Canthina»

Domenica 9 Settembre 2018, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze finite, ma settembre si annuncia già ricco di appuntamenti tra cocktail, musica live e clubbing. In città coi locali open air o vicino al mare è un pullulare di inviti e iniziative con cui continuare o concludere la magia della bella stagione che volge al termine.Poche sere fa si celebravano gli anni ’70 con una session musicale dal vivo sul lungomare della marina al Surf Lounge, dove tra un drink e la cena al chiaro di luna il romano Franco Lovecchio e la sua «Frankie & Canthina Band», hanno rievocato la migliore disco, r&b, funky e soul in un treno di successi squisitamente eseguiti per gli over 30 e appassionati del revival presenti: Get down on it dei Kool & the gang, Just the way you are di Barry White, Funky Town dei Lipps Inc, Please don’t go di Kc & the Sunshine Band, Rapper’s Delight della Sugarill Gang o The Breaks di Kurtis Blow e persino Let’s dance del mitico David Bowie o Lovely Day del nostro indimenticato Mike Francis.Un'avvincente performance che, complice la direzione di Vincenzo Onorato e la temperatura quasi tropicale, ha tenuto tutti freneticamente in pista per oltre due ore: Mario De Luca, Francesca Varese, Angelo Sergio, Stefania Del Sette, Antonio D’Amato, Marina Marinelli, Alessandro Milito, Sarah e Maurizio Di Martino, Stefano Galdi, Francesca Balzano, Sabatino Senatore, Maria Pia D’Anna, Chicca Fusco, Paolo e Giovanna Lubrano.