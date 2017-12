Mercoledì 27 Dicembre 2017, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un angolo di Paradiso nel cuore di Coroglio per le fedelissime di Dieci Dieci: una delle più divertenti «Van Ideas» di queste feste, apprezzata da oltre ottocento presenti che dall’ora di cena fino a poco prima dell’alba si sono trattenuti negli spazi dell’HBToo completamente rivisitati dall’estro di Nanni Resi e Verena Celardo.Accolti dalle imprenditrici della moda Alessia e Roberta Giancristofaro, come sempre accompagnate dal padre Giuseppe, appassionate di tendenze ed habitué della movida inviatati da Paolo Arianetto, Ciro Vitiello, Vincenzo Bellomia e Guglielmo Adrasto si sono infatti ritrovati in una scenografia di ali, piume, altalene, ragazze immagine ed animazione con effetti speciali di tutti i tipi e coloro oltre a cascate di coriandoli, robot luminosi ed open bar all night long.Un «angel party» in grande stile insomma con un pizzico di napoletanità che non guasta mai, neanche in Paradiso, grazie alla no stop di «coppetti» di patatine fritte e graffette calde che all’una e mezza di notte hanno invaso il locale.Una serata imperdibile che ha visto protagonisti insieme a Mario Iovinella anche Alessia Cammarota, Enrico Sarnelli, Chiara De Luca, Paolo Rudisi, Lamberto Pulli, Eva De Lucia, Simona D’Agostino, Marco Scherillo, Carlo Telese, Raffaele Biglietto, Antonio Braucci, Dario Sacco e tanti altri che hanno ballato sulle note selezionate per loro da Anfisa Letyago.