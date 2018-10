Aperibassotto, uno spritz con Fido per iniziare la settimana!

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 13:09

S'intitola «Aperibassotto» e a inizio settimana chiama in raccolta i padroncini più esuberanti: l'idea è venuta a Lorenzo Cafaggi con la sua bossottina Olga quando quest'estate a Capri non hanno avuto vacanza facile in giro per localini e cocktail bar. Così al rientro ha incontrato la sua amica Aldoina Filangieri, nota dj e conduttrice della onlus cinofila "Le amiche di Lù", e insieme hanno messo in piedi la stravagante idea di un aperi-meeting per amici a quattroizampe, durante il quale far fare loro nuovi incontri e raccogliere donazioni solidali. Quindi ogni martedi pomeriggio al Seventy Bar di via Bisignano si vedono cagnolini, dogsitter, padroni e ogni amico peloso di razza o meticcio a scodinzolare con collarino à la page o guinzaglio scugnizzo. E mentre Nika Del Barone in console cerca il pezzo giusto che intrattenga anche i quadrupedi, dal banco bar si servono drink e stuzzichini ma anche particolari birre per cani al pollo o manzo (100% analcoliche) con biscottini al bacon e ciotole generose di crocchette per tutti loro.Col photo-contest «tale cane tale padrone» si raccolgono intanto le immagini più bizzarre ed esilaranti per eleggere in uno dei prossimi appuntamenti la famiglia "bau" più stravagante: Davide Caprio e Mara Russo col loro piccolo Oliver, Luigi Torre con le cinque streghette Piggy, Baguette, Morosita, Ciobar e Lulù, Anna Paola Merone con Bart, Alessandra Cipriani con Paco, Claudio Agrelli e il suo fido, Alessandra Cammarota e Giulio Alfano con Ciko, Alessandro e Francesca Amicarelli col giovane Fox.