Arte e brindisi in terrazza: il vernissage di fine gennaio a Napoli

È ancora l’arte che aggrega e incuriosisce, creando opportunità di confronto, cultura ed happening mondani.«Un titolo casuale» era la personale di, curata da Marco Izzolino, che poche sere fa Danilo Ambrosino e Anna Fresa hanno ospitato nella loro homegallery Dafna a Santa Teresa degli Scalzi con un clima sorprendentemente dolce per il quale hanno aperto la terrazza agli ospiti.L’artista pugliese in questa sua prima partenopea espone disegni e sculture degli ultimi anni e un'installazione site specific: opere “nomadi”, come le definisce, grandi disegni che si possono piegare e portare, tele da riavvolgere e srotolare in luoghi diversi, installazioni da smontare e riassemblare in modi e spazi differenti. Il titolo sottintende il carattere impermanente del reale che non risparmia né le intuizioni né la pratica artistica: la mostra non costituisce il punto d’arrivo o di partenza di una ricerca ma una sua apparentemente casuale manifestazione momentanea.Un vernissage in & out-door caloroso e gremito, tra un calice d’aglianico e uno spritz, le tapas e una polaroid con le opere o l’artista per tutti gli invitati: Gloria Pastore, Gino Solito, Alessandra Franco, Luca e Monica Murolo, Betty Bee, Ciccio Salemme, Gabriella D'Amato, Giorgio Nocerino, Annamaria Braschi, Massimo Garzilli, Agostino DiFranco, Valeria Lombardi, Marco Taglialatela, Rosy Broccio, Carlo Cremona, Gabriella Imparato, Bruno Abbruzzese e Maria Grazia Biggiero.