Arte e alta gastronomia: party per il Calendario «Fashion&Food» 2020

La Napoli suadente e sirena, fuori da luoghi comuni, riscoperta nei meandri e i siti restituiti al presente: è il Chiostro di Santa Caterina a Formiello il teatro delle immagini di «Artistatus», calendarioche Salvio Parisi e Simone Marigliano hanno scattato a dodici artisti campani, sei di sculture o colore e sei dai fornelli nostrani più blasonati. Oggi Made in Cloister, un progetto di Davide e Rosalba De Blasio tra architettura, territorio, arte e design, ha ospitato qualche sera fa la presentazione del lunario, cucito sull’identità della location e le mutue interazioni tra chef e artisti, come ha raccontato Donatella Bernabò nell’introdurre la serata, scandita dalle note ambient di Mario Bianco, dal complimentary buffet coi sommelier Aspi e i cadeau Unicef per i protagonisti dei ritratti. A parte, lo street artist più verace ed enigmatico del momento, erano tutti presenti: dacol suo costumista Dario Biancullo; così i sei chef:. Tanti i pregevoli designer e partner dell’iniziativa convenuti al vernissage, così come la selezione di produttori campani (ma non solo) che hanno offerto assaggi golosi dei loro manufatti “natalizi” artigianali e d’eccellenza.Un’inedita e apprezzata ambientazione, questa del Cloister, gremita da oltre quattrocento ospiti, cultori d’arte contemporanea, di moda-design ed alta gastronomia: Sabrina Russo, Danilo Ambrosino, Barbara Jodice, Federica Riccio, Lula Carratelli, Gianni Simioli, Emanuela Capuano, Mario Ioimo, Roberta Buccino, Luca e Monica Murolo, Chicca Fusco, Antonio e Marcella Lucisano, Fulvia D’Angelo, Paolo e Anna Tanzilli, Aldo Carlotto, Maria Elena Altieri, Adriano Gigante, Margaret e Francesca Sodano, Tani e Pio Della Volpe, Sabina Albano, Danilo Coppola, Maria Ida Avallone, Silvio e Rossella Uccello, Alessandra Lancellotti, Monica ed Eugenio Caputo, Fosca Tortorelli, Gigetta e Lucia Artiaco, Alberto Pozzato, Lina Parisi, Guido e Teresa Ferraro, Pina e Salvatore Capparelli, Lola Vitelli, Peppe Borrelli, Stefania Sivero, Mario e Ilaria Fuduli, Giovanni Amandorla, Laura Niola, Pietro Motisi, Stefania Ursumando, Alessandra e Roberto Laringe, Raffaele Scamardella, Emanuela e Gerardo Vernazzaro, Luciano Ghianni, MGrazia e Bruno Abbruzzese, Alessandra Stentardo, Genny Parlati, le Di Punto, Paolo Lubrano, Rosaria Caiazzo, Lorenzo Crea, Antonino Loli, Rosanna Coppola, Clemente Oliva, Daniela Del Gaiso, Luca Pasquarella, Rossella Frendo, Ciro Cacciola, Donatella Cagnazzo e tanti altri.