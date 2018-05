Arte, shopping e bollicine: incontro tra amici a Chiaia

Venerdì 25 Maggio 2018, 23:49 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 23:49

Vino, aperitivo e tendenze in via Filangieri per l’happening dedicato agli amanti delle montature più glam e di moda: a partire da quelle inserite nella nuova collezione di Thom Browne e Dita, proposte in esclusiva da Enzo e Francesco Pedone nel loro store di Chiaia ed abbinate per l’occasione ad una bella mostra temporanea di dipinti ed oggetti di Gennaro Regina dal titolo «Il lato oscuro di G R».Arte e moda del resto vanno spesso a braccetto influenzandosi reciprocamente, e non stupisce allora che all’happening abbiano preso parte soprattutto numerosi habitué tanto dei vernissage quanto dei défilé. Tra questi, naturalmente anche i fedelissimi della boutique dei Pedone, che ne hanno approfittato per salutare gli amici tra un bicchiere di rosso e due chiacchiere nello spazio esterno appositamente allestito.E’ il caso ad esempio di Gigi Stabile, Ugo e Carla Bruni, Lino Palmieri, Mimmi Monda, Renata Amodio, Stefania Ramirez, Stefania Guida, Lilli e Filippo Fenelli, Ermanno Salerno o, ancora, Domitilla Pisano e Filippo Orlando, Maurizia Moriello, Massimo Vernetti, Marta Catuogno, Cristina Santoro, Gaia e Daniela Giordano, Fabrizio e Monica Bonalume, Ciro Orlandini e tanti altri ospiti che si sono trattenuti fino a sera con i padroni di casa.