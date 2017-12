Domenica 24 Dicembre 2017, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 17:07

Manca ormai poco al cenone di Natale. In attesa di sedersi in tavola con amici e parenti, i giovani napoletani si incontrano nel palcoscenico di Piazza Bellini per scambiarsi gli auguri. Tra musica, brindisi e risate scorre in allegria il pomeriggio della viglia di Natale.