Un green carpet di piante come rigogliosa scenografia, luci a scaldare l’atmosfera ed il violino electropop di Clelia Romano per il primo compleanno della clinica Cimarosa, un happening open air in grande stile con cocktail party tenuto a battesimo dal direttore tecnico della struttura Carmine Andrea Nunziata, che ha accolto gli ospiti insieme al fotografo Romolo Pizi e le coordinatrici dell’evento Mila Gambardella e Cristiana Giordano di Le Mille Me con polaroid-ricordo dell’evento, baker food di 16 Libbre e long drink di Matteo di Stasio.



E restando in tema di bellezza, un tocco di arte al femminile è stato affidato alle sculture di donne realizzate da Massimo Carannnante, apprezate anche dalla modella Fiorenza d’Antonio, la fashion blogger Fashion Dea, la blogger Maria Teresa Scotti, Vanessa Chianese, Patrizia Martinelli, Gloria d’Avino, Barbara Mustilli, Valentina Visconti, Serena Savanelli, Roberto Bastianini, Gianna Mancino, Sonia Albano, Valentina Pucci, Paola Furcolo, Carmen Roberti, Raffaele Maiello, Paolo Aruta, Rossella Rizzo, Ludovica Gagliardi, Alessandra Menditto, Luciana Fiorillo, Paola De Simone, Cinthia Rolando, Enrico Gambardella.