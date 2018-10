Audi, festa all'insegna di avanguardia e tradizione

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avanguardia e la tradizione per l’opening della nuova concessionaria Audi a Napoli targata A&C Motors, che l’altra sera ha inaugurato con un party affollatissimo di amici e clienti accolti ia via Pisciarelli dai titolari Carlo ed Alfonso D'Apuzzo, che insieme al direttore vendita di Audi Italia Vincenzo Vavalà hanno presentato a fine serata i nuovi modelli della casa automobilistica con l’immancabile rito dell’unveiling: l’Audi Q8 e leAudi A6 Berlina ed Avant.Ad applaudire, tanti imprenditori napoletani e gli immancabili volti noti della movida napoletana, coccolati per l’occasione anche dalle pizze napoletane realizzate in loco da Enzo e Ciro Coccia, che come ben sanno i gourmand occupano il primo posto di una classifica speciale che gli assegna la primogenitura della pizza realizzata con ingredienti di qualità.Ad animare il party ci hanno pensato invece i musicisti di «That's Napoli», band di quasi trenta elementi che ha spaziato in un repertorio vastissimo della canzone napoletana classica con le sonorità del linguaggio pop-dance.Al loro fianco, i professionisti della console di Lunare Project, a loro volta hanno proposto percorsi musicali alternativi frutto di una continua sperimentazione e ricerca che hanno conquistato anche l’organizzatrice dell’happening Valentina Mercurio, responsabile marketing A&C, Vincenzo Moriello di Work in progress, i pr Guglielmo Adrasto e Fabio Ummarino.