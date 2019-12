Babbo Natale fa tappa al Vomero: brindisi e dolcetti da Lunaria

Il Natale è alle porte e gli appuntamenti si moltiplicano in attesa di Babbo Natale. Un periodo impegnativo per il grande protagonista di questa festa, che tra i suoi mille impegni è riuscito comunque a passare in anticipo dagli amici di Lunaria al Vomero, dove con i suoi inconfodibili campanelli ha chiamato a raccolta una folla di gente per il Lunaria Christmas Time.

La magia del Natale si è fatta breccia così nel cuore dello shopping di via Luca Giordano, andando a bussare al civico 53 dove Babbo Natale, con barba bianca ed abito rosso istituzionale, distribuiva doni per gli ospiti dell’evento della gioielleria e confezioni di caramelle dalle forme natalizie provenienti dal suo grande sacco.



L’evento è stato scandito da momenti di musica attinta ai più celebri pezzi natalizi e dai click delle foto di Romolo Pizi di fronte al cui obiettivo hanno posato bambini eccitati di trovarsi insieme a Babbo Natale. Gli ospiti sono stati accolti all’interno della gioielleria in una calda atmosfera natalizia dai proprietari e da Mila Gambardella di Le Mille Me Communication con le sue ragazze in outfit Tammaro nelle nuances natalizie e impreziositi da gioielli artigianali Lunaria Giordano 53.

All’interno sweet moments con muffin decorati con scenografici alberi di Natale e fiocchi di neve insieme a taralli multigusto di Leopoldo accompagnati da prosecco della cantina vinicola Carputo.

Sono intervenute l’attrice Giorgia Ferrero, Fiorenza d’Antonio arrivata seconda a Miss Italia, l’attrice Marjo Berasategui, la influencer Fashion Dea.

