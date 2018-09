Bagno Elena, che festa col sax di Steve Norman

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:20

Amici di sempre e frequentatori abituali del Bagno Elena, in via Posillipo, si sono ritrovati sulla spiaggia e sul pontile per “Il Love Bagno Elena”, la festa d’estate, organizzata da Mario e Antonella Morra.Guest dell’evento Steve Norman, storico sassofonista e percussionista degli Spandau Ballet. Norman si è esibito intrecciando i suoni del suo sax con le programmazioni dei Ciccone Bros e con il sax di Alessia Ciccone, che, in abito da sposa e mascherina in merletto, ha presentato in anteprima agli ospiti del party il suo ultimo lavoro discografico “Vita mia”.Palloncini alti nel cielo, fuochi d’artificio e una spilletta in ricordo di una delle più belle sere d’estate a Napoli, perché “qua a Napoli – come afferma Mario Morra – l’estate dura fino a ottobre”.Un party curato nei dettagli, con un dancefloor nutrito e divertito, anticipato da un’elegante cena a lume di candela. Tra gli ospiti, la console americana Mary Ellen Countryman, Rosanna Ariviello, Rosario Bianco, Francesco Emilio Borrelli, Paola Bovier, Lello Esposito, Massimo Ferraro, Massimo Luise, Amedeo Manzo, Antonio Palma, Alfonso Pecorario Scanio e Dario Scalella.