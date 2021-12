Beauty Queen a Chiaia, grande festa a Palazzo San Teodoro

Beauty Queen ha una nuova e prestigiosa sede nel cuore elegante di Chiaia: al primo piano del monumentale Palazzo Partanna, in piazza dei Martiri 58 a Napoli.

Un salotto di raffinato design dove l’estetica diventa una beauty experience unica e coinvolgente. In oltre dieci anni di attività, Beauty Queen ha messo a punto un proprio metodo di eccellenza che combina estetica avanzata, tecnologie di ultima generazione, competenze e cosmesi neurosensoriale.

Al centro dell’offerta c’è la cultura del benessere e della bellezza, fatta di accoglienza personalizzata, cura dei dettagli ed esclusività.

Il nuovo centro di Chiaia, progettato dall’architetto Francesca Frendo, è uno spazio avvolgente in cui linee curve e sinuose scandiscono gli ambienti: 5 cabine propongono le più avanzate tecnologie del benessere e dell’estetica. Nulla è stato lasciato al caso: lettini e poltrone di ultima generazione, dettagli attentamente studiati, luci e colori caldi, essenze profumate, spugne morbide contribuiscono a creare una vera e propria esperienza sensoriale.

Il percorso cabine culmina in uno spazio circolare che si affaccia sulla piazza sottostante: è lo spazio relax con tisaneria e divano, postazione make-up e due balconi. I materiali naturali come il legno, la pietra e il tufo portato a vivo sulle pareti, gli arredi su disegno, le opere d’arte, tutto concorre a definire un’esperienza di assoluta armonia e benessere.

L’offerta è pensata all’insegna dell’esclusività e del rapporto one to one, tra cliente ed operatore: l’elenco trattamenti contempla protocolli di estetica avanzata per viso e corpo ed estetica di base. La filosofia aziendale è “La bellezza è espressione di benessere psicofisico”.

«Nei nostri centri Beauty Queen anche il più semplice trattamento di estetica di base è concepito come un rituale di benessere fatto di dettagli e coccole che contribuiscono a creare una beauty experience memorabile», spiega la Spa Manager Titty Marra Moxedano, Spa Manager.

La sinergia integrata di innovazione tecnologica e cosmesi funzionale garantiscono risultati subito visibili e duraturi nel tempo. Partner del centro sono brand di eccellenza quali Rhea, Guinot, Made in Estetica. Altamente qualificata è l’equipe: dall’accoglienza al lavoro in cabina, dove si alternano competenze diverse e specializzate come dermo tecnologhe e beauty therapist.