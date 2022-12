Beauty Queen Napoli festeggia 10 anni della sede del Vomero e di 1 anno della sede di Chiaia

Con un grande evento all’Ambasciatori Beauty Queen Napoli ha festeggiato i suoi 10 anni della sede del Vomero e un anno della sede di Chiaia e la sua vasta community. La serata, con la regia di Francesca Varriale Eventi, ha visto un crescendo di musica, suggestioni e performance, con momenti di gioco e coinvolgimento del pubblico. Oltre 300 gli invitati in dress code Black&Gold accolti dallo staff Beauty Queen rigorosamente in rosso.

«Abbiamo voluto celebrare i nostri 10 anni con un magico party di Natale, per condividere questo traguardo e questa gioia con tutto il nostro pubblico e con il nostro meraviglioso staff», hanno dichiarato Dino e Titty Moxedano, fondatori di Beauty Queen. Beauty Queen Napoli festeggia 10 anni di storia. Un brand di successo che ha saputo innovare in materia di bellezza e benessere puntando da sempre a ricerca, alta tecnologia e competenze. Con due sedi – la prima al Vomero di oltre 600 mq e la seconda a Chiaia, in piazza dei Martiri nel monumentale Palazzo Partanna - e un team di oltre 30 risorse umane, Beauty Queen Napoli è oggi sinonimo di estetica avanzata, cosmetica neurosensoriale e cultura del benessere. La storia di Beauty Queen nasce nel 2012 da un’intuizione dell’imprenditore Dino Moxedano, prende corpo nel marzo 2013 con il primo centro al Vomero in via Bernini: uno spazio polifunzionale di oltre 600mq con una delle prime urban spa napoletane.

Nel 2021 nasce la seconda sede, a Chiaia, nel «Salotto di Napoli», l’elegante Piazza dei Martiri: Beauty Queen Chiaia è un raffinato salotto dell’estetica al primo piano di Palazzo Partanna, progettato dall’architetto Francesca Frendo all’insegna di un design caldo ed accogliente. In dieci anni di attività e ricerca continua Beauty Queen ha messo a punto un nuovo modello di estetica avanzata e cosmesi neurosensoriale. A guidare oggi l’azienda è Titty Moxedano, manager e anima del brand: è una sua creatura il «metodo Beauty Queen» che pone al centro dell’offerta la persona. Trattamenti e protocolli sono attentamente studiati e personalizzati, combinano tecnologie di ultima generazione e partner di eccellenza nel mondo dell’estetica. Sua l’idea dell’Aperitivo multisensoriale e dello Skin bar inaugurato a Chiaia nel novembre scorso per offrire un percorso congiunto di estetica, food & mixology. Una equipe altamente qualificata di operatori e dermo-tecnologhe sono il punto di forza del brand che si distingue per un’offerta di autentiche beauty experience: anche il più semplice trattamento di estetica di base è concepito come un rituale di benessere. La sinergia integrata di innovazione tecnologica e cosmesi funzionale garantiscono risultati subito visibili e duraturi nel tempo.