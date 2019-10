Benessere fisico e sana alimentazione: festa con Patrizio Oliva per il progetto di Katia Salzano

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 09:55

Festa per la sana alimentazione e la tecnologia per il benessere fisico e mentale: queste le basi essenziali di “Dimagrire Mangiando Metodo Katia Salzano”, la ricerca sull’alimentazione che l’esperta Salzano porta avanti da 15 anni e che adesso si proietta verso un nuovo inizio con Re-System, il sistema brevettato, presentato in esclusiva a Napoli. Ospite d'eccezione alla serata condotta dal giornalista Pierpaolo Petino il campione olimpionico ed ex pugile Patrizio Oliva, che ha scelto di sostenere il metodo avendo approfondito il tema della sana alimentazione.“La sedentarietà e il non saper mangiare comportano gravi patologie. Basti pensare all’alto tasso di obesità infantile che c’è in Italia e soprattutto in Campania”, ha detto Oliva. Fiore all’occhiello del progetto è la tecnologia Re-System (progettata dall’ingegnere Luigi Abruzzese, Re-System consiste in una cabina che stimola la perdita dei liquidi e aiuta la circolazione), che si affianca a un metodo basato su studi condotti in quasi 20 anni di carriera, che hanno portato alla conclusione che il modo in cui si mangia e il giusto abbinamento dei cibi, in sinergia alle tecnologie, assicurano la perdita di peso. Nella mission di Katia Salzano al centro c’è l’uomo e il suo benessere: il metodo compie un passo decisivo e diventa anche un progetto pronto a essere distribuito come format nazionale per delle affiliazioni in tutta Italia. “Il mio non è un lavoro ma una passione. Dalle nostre ricerche fatte per strutturare il nostro metodo è emerso che i benefici non sono solo estetici ma soprattutto salutari prevenendo le patologie - ha dichiarato la Salzano - oltre a capire quanto sia rigoroso mangiare sano è fondamentale arrivare alla nostra sede di Caivano pieni di volontà. Per noi al primo posto ci sono la mente, l’anima e poi il corpo”.