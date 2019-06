Beninsieme per Blessing: mercoledì 3 la grande festa al Nabilah

Mercoledì 26 Giugno 2019, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 3 luglio al Nabilah “inizia” ufficialmente l’estate con Beninsieme, l’appuntamento benefico che da 10 edizioni si svolge nella suggestiva location in Via Spiaggia Romana a Bacoli. Dalle 19.30 in poi, il presidente di DareFuturo Onlus Roberto Pennisi, organizzatore dell’evento in sinergia con le Associazioni PHP e Col Cuore Disponibile darà il benvenuto a tutti gli ospiti.L’appuntamento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa al Circolo Posillipo a cui hanno partecipato Roberto Pennisi, Presidente di DareFuturo Onlus e organizzatore dell’appuntamento insieme alle associazioni PHP e Col cuore disponibile, Maria Caniglia Presidente Commissione Welfare Comune di Napoli, Filippo Smaldone, Consigliere Circolo Posillipo, il Console del Benin Giuseppe Gambardella, i due premiati di quest’anno con il Premio DareFuturo Maria Luisa Iavarone Presidente Associazione Artur e Luca Trapanese Presidente Associazione A Ruota Libera Onlus, Aldo Cappelli, Vicepresidente DareFuturo Onlus . L’evento sarà condotto da Serena Albano; madrina della serata sarà Fabiana Sera. Speciale Premio Simpatia per Luca e Antonello Iannuzzi, titolari del Nabilah, che da dieci anni mettono a disposizione dell’evento l’incantevole location. Report fotografico a cura di Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca e Riccardo Riccio.La raccolta fondi di quest’anno sarà destinata al Progetto “Soccorso internazionale la vita per Blessing”. Blessing è una bimba nigeriana di 9 anni, rimasta vittima di un orribile incidente nel suo villaggio d’origine. Lo scoppio una stufa in Nigeria, nell’ottobre del 2017, l’ha investita in pieno, causandole delle terribili ustioni su tutto il corpo che l’hanno completamente sfigurata. Grazie a DareFuturo, all’Ospedale Cardarelli di Napoli ha subito una serie di interventi chirurgici che le restituiranno il sorriso, grazie all’equipe del prof. Roberto D’Alessio, direttore del reparto di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Centro Grandi Ustionati. Il suo percorso di recupero continuerà una volta tornata in Nigeria.Tanti gli ospiti della serata: si ballerà con Cesare Falchero e gli Imprenditori per Caso con Lino Vairetti, Peppe Satriano e i Fiori Rosa; prevista la partecipazione straordinaria di Monica Sarnelli. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello e Massimo Caserta. Il buffet è ricchissimo con le pizze di 50 Kalò di Ciro Salvo, la pasta alla Genovese con la cipolla ramata di Montoro di Nicola Barbato, le pizzelle fritte di Silvio, nonché ifiocchi di neve di Poppella, i gelati di Mennella, il caffè Kamo di Marizia Rubino, la birra artigianale Kbirr e vino a volontà che sarà degustato grazie all’AIS Campania. Da ringraziare anche la disponibilità di Rama Catering di Gianni Rallo.