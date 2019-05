CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 10 Maggio 2019, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il blogger più famoso al mondo? Avrebbe, stando a dei gossip di queste ore, origini napoletane a dispetto delle sue bio reperibili su internet che lo vogliono originario, a seconda dei casi, di Perugia o di Assisi. Questo spiega perché Mariano Di Vaio, poco meno di sette milioni di followers solo su Instagram tanto per capire di chi e cosa stiamo parlando, avrebbe deciso infine di far approdare stasera in Campania una folla di nomi noti della moda, ma non solo. È questa, infatti, la notizia più attesa di queste ore tra gli habitué della mondanità più patinata dello stivale: il super party a tema Pirata dei Caraibi che il top influencer ha organizzato a Tenuta San Domenico, una prestigiosa location per eventi che si trova a Sant'Angelo in Formis, nei pressi di Capua. La tenuta, a quanto si mormora tra i bene informati, sarebbe stata trasformata per l'occasione con dei magnifici allestimenti in colore nero ed oro, che fanno appunto riferimento al tema che ispirerà naturalmente anche il dress code dei presenti.