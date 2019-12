Bluduemila al Tennis, premi e musica live

Vent’anni di sport per l’associazione Bluduemila, che quest’anno ha avuto un motivo doppio per festeggiare al Galà dei Delfini d’Argento, ospitato dal Tennis Club Napoli: una sede prestigiosa, che dopo il Collare d’Oro ha conquistato anche il Delfino Campionedeicampioni.



Accolti dal presidentecon la moglie, in tanti hanno raggiunto il circolo per applaudire gli amici di Bluduemila come la finalista di «X Factor» Naomi e naturalmente i vincitori dei Delfini, introdotti da Serena Albano. Tra questi ultimi, prevalenza di quote rosa con Rosalba Giugni presidente di Marevivo, la cantante Monica Sarnelli, e l’attrice Pina Turco. Presenti i giornalisti Marco Lobasso e Piera Detassis ora presidente dell’Accademia Italiana del Cinema e dei David di Donatello.

Una carrellata di protagonisti di vari settori dell’estro umano che ha entusiasmato tutti e ancor di più, forse, il nuovo fondatore «Blu» Nicola Pesacane, cassazionista e grande esperto di araldica, presentato dal consigliere Massimo Calò.

In sala, tanti amici come Puppi Vanoli, Maurizio Marinella con Simona Mantovano, Annalaura Di Luggo, Olindo Preziosi, Lilly Albano, Francesco e Raffaella Cafagna, Gino e Maria De Laurentiis, Andrea Piccirillo, Enzo Cappello, Mario Basile, il vicepresidente del Coni regionale Sergio Avallone, il presidente della FIC campana Davide Tizzano, il Ct della nazionale di spada Sandro Cuomo, il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, Pino Brunetti, Cinzia Forte, Dario Andreano, Paola Miranda ed Edoardo De Angelis, Nello de Ruberto, Antonio Fullin, Roberto e Donatella Lino, Roberto Pennisi, Adolfo e Simona Gallipoli, che si sono ritrovati infine a ballare sulle note di Enzo Toscano, con esibizione fuori programma dì Naomi, Monica Sarnelli e Filippo Morace.

