Bollicine e pellicce colorate nel cortile del palazzo del Settecento

Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:45

Fur party a largo Ferrandina per le amiche di Sherì, lo show room trasformato per una sera in un contesto super trendy dove protagoniste sono state le pellicce di Oreste Cincini: lunghe e corte, a gilet, giubbotto, cappa, su accessori, borsette, tracolle, secchielli e pochette.Un mix di design moderno con elementi storico-architettonici del XVIII secolo, dove convivono pilastri e mattoni vivi a vista in un ambiente futuristico illuminato a giorno con tanti amici invitati da Mila Gambardella e Cristiana Giordano ed immortalati dalle polaroid scattate agli ospiti sotto la cornice fucsia con gli hashtag dell’evento.Il tocco di colore è stato affidato alle hostess che si mescolavano tra la folla intrattenuta dalla musica del dj Fabio Cincini, tra cui anche i partner dell'happening Paola Tursi, Olimpia Reale, Antonio Cincini, Annamaria Cozzolino, Chiara Cincini, Emanuela Damiano, Patrizia De Boni, Alessandra Cappiello. Tra gli intervenuti, l’attrice Rosalia Porcaro, Simona Keller, Pietro di Nocera, Anna Paola Costabile, Sergio Mazza, Paola Furcolo, Alessio Curatoli, Viviana Racconto, Martina e Marilisa Monti, Havana Alfarano, Marjo Berasategui, Giordana De Cesare, Paola De Simone, Valeria Chianese, Luciana Fiorillo, Melania d’Elia, Ettore Morra, Stefano e Francesca Del Giudice, Gianna Mancino, Chiara Minoja, Chicca Palombo, Flavia Palombo, Tony Costanzo, Claudia Catapano, Luca Tarallo, Valerio e Anna Paola Campobasso, Ivan Papoff, Fabrizia Fusco, Betti Lombardi, Gigliola Pacifico, Gabriella de Georgio, Ivan Russo, Barbara Izzo, Giorgia della Morte, Gloria D’Avino, Donatella Narese.