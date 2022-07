Brindisi in spiaggia per gli amici di Daniela e Fabio Cannavaro

Musica, mangiafuoco e trenta amici per Daniela Cannavaro, dal 1996 inseparabile moglie del campione del mondo Fabio: una coppia d'acciaio del calcio italiano sempre pronta a sorridere, meglio se con gli amici.

L'occasione, stavolta, è stata offerta dal compleanno di Daniela, che Fabio ha voluto festeggiare al Maya Beach Resort di Massa Lubrense dove gli invitati dei Cannavaro hanno potuto prendere parte all'esclusiva inaugurazione del nuovo rooftop della struttura: dinnershow a base di sushi, cocktail bar e dj set per poi continuare nel nuovo club del resort, dove la festa è proseguita fino a notte fonda tra balli, brindisi e buonumore.

Una scelta probabilmente non casuale quella di Cannavaro visto che nelle scorse settimane anche alcuni colleghi ed amici come Donnarumma e Lavezzi avevano scelto proprio il Maya per rilassarsi durante il giorno al beach club e festeggiare la sera tra aperitivi al tramonto e serate danzanti.