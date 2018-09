Brindisi e balli coi ragazzi della Bottega di Semplici Pensieri

Domenica 30 Settembre 2018, 14:29

Ragazzi e ragazze disabili e down mixavano e mescevano, cucinavano e impiattavano in occasione di una serata di beneficenza organizzata nel bel mezzo di Malazè, la marcialonga di eventi legati allo spettacolo, lo sport, l’archeologia, i talenti, la cultura territoriale, i vitigni e le grandi materie della terra e della tavola nei Campi Flegrei.Qualche sera fa nella dimora storica di Villa Avellino la data più euforica della kermesse ultradecennale che il puteolano Rosario Mattera mette in piedi ogni settembre con entusiasmo sempreverde, partner di alto profilo e amici sempre nuovi.L’intero incasso della serata viene devoluto all’associazione di volontariato «La Bottega dei Semplici Pensieri», fondata dai genitori dei ragazzi che nella loro sede napoletana promuovono i laboratori di artigianato, cucina e attività culturali: si tratta di una onlus nata sei anni fa per supportare la formazione professionale di giovani diversamente abili e con sindrome di Down o lieve insufficienza mentale.Dapprima un aperitivo dall’apecar street-bar della Bottega, poi una perfomance di danza con Antonio Nicastro e Alessia Palumbo di Art Garage coi tamburi e le tammorre di Luca Rossi e le sue “Ballate & Serenate”, mentre maestri pizzaioli e casari come Ciro Oliva di Concettina ai Tre Santi e i fratelli Caponi o cuochi e pasticcieri come Michele Grande, Domenico Tromiro, Marco Infante e Mario Di Costanzo affiancavano i giovanissimi chef, bartender e sommelier tra i balli e i flash dei fotografi.