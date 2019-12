Brindisi e cioccolatini con Le Zirre Christmas Time

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cin cin a base di bollicine e cioccolatini per Le Zirre Christmas Time, il tradizionale brindisi natalizio che ogni anno fa incrociare nello store di via San Pasquale vip, blogger e clienti affezionati al brand made in Naples che di anno in anno ha saputo trasformare l’happening in una vera e propria tradizione di Natale. Brindisi, sorrisi etante foto ricordo hanno fatto quindi da sfondo ad un pomeriggio nel segno del recupero dei tessuti, scelti tra quelli in esubero di varie aziende e poi utilizzati dai creativi del brand partenopeo per realizzare prodottiartigianali di lusso accessibile.Una mission che nel giro di pochi anni ha conquistato tante appassionate di moda e tendenze, incuriosite stavolta anche dalla nuovissima Xmas Collection svelata per l’occasione.Tra queste, tante fedelissime de Le Zirre come la conduttrice Veronica Maya, l’attrice di «Un Posto al Sole» Nina Soldano, la vice Miss Italia Fiorenza d’Antonio, l’attrice Giorgia Ferrero, la food blogger Francesca Pace, le influencer Rosa Celotto e Federica Forastiero oltre a tante amiche tra cui Raffaella Lavorgna, Daniela Radice, Simona De Crescenzo, Francesca Coccoli, Gianna Mancino, Irene Iacovella, Barbara Mustilli, Roberta Spagna Musso, Vanessa Chianese, Rosy Guida, Maria Grazia Biggiero, Claudia Catapano, Roberta Buccino Grimaldi, Donatella Bernabò, Patrizia Gargiulo, Marzia Monticelli, Francesca Cataldo, Gaia Giordano, Paola Salzano, Barbara Lancillotti, Roberta Guadagno, Emilia Galdiero, Annapaola Palumbo.