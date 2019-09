Brindisi, musica e show per i 70 anni di Antonio Sasso

Martedì 17 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un compleanno a due passi dal mare, quello festeggiato da Antonio Sasso, direttore editoriale del quotidiano Roma. Per le sue settanta candeline - su tre torte - ha radunato nel ristorante «Antonio&Antonio» della famiglia Della Notte sul lungomare, colleghi, amici, personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni. E chi non ha potuto esserci è intervenuto con videomessaggi di auguri, come il presidente di Rai Way Mario Orfeo, i colleghi delle redazioni del Mattino, di Repubblica, del Corriere del Mezzogiorno e della Rai, e gli artisti Gigi D'Alessio, Biagio Izzo, Ciro Giustiniani: una sorpresa organizzata dalla moglie Mena e dalla figlia Emanuela.Tra i tanti intervenuti alla festa il cardinale Crescenzio Sepe, il sindaco Luigi de Magistris, il generale dei Carabinieri Vittorio Tomasone, il presidente del Napoli degli scudetti Corrado Ferlaino, i cantanti Sal Da Vinci e Andrea Sannino, gli attori Gino Rivieccio, Peppe Iodice e Lucia Cassini e il conduttore radiofonico Gianni Simioli. E ancora l'ex direttore di Rete 4 Emilio Fede, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna, il presidente dell'Ordine regionale Ottavio Lucarelli, la redazione del Roma. Con loro il presidente della Bcc Amedeo Manzo e gli amici della spiaggia di San Francesco di Ischia, tra cui Ciro Mauro, Gianni Lepre.