Candeline da Cap’Alice per continuare le feste!

«Subito dopo la Befana… ci sono io!» recitava l’ironico invito al suo compleanno e a così breve distanza dalle feste appena terminate Patty Scorzelli ha celebrato qualche sera fa un originale compleanno in trattoria con “tutte le amiche e amici non a dieta”, come ha tenuto a sottolineare!Dain via Bausan in raccolta per brindare e assaggiare le prelibatezze di Mario Lombardi, patròn dal tocco mediterraneo e raffinato selector di musica old fashion rigorosamente su vinile, che spazia dai Genesis o David Bowie a Terence D’Arby, Cerrone e tanta disco ‘70.Qualche ora tra brindisi e assaggi, coppetielli di fritture marinare e la tradizionale zuppiera di candele spezzate alla genovese, fino alle candeline sul tiramisù e i via col vento annaffiati con bollicine di Franciacorta.In attesa di “Storie di Vini & Vigne”, il format enofilo con Marina Alaimo e Fosca Tortorelli, la piccola locanda di Chiaia s’è gremita di allegria e musica vintage col plauso per il garbo e il buongusto dell’oste Lombardi.Non il solito happy birthday, ma il nostro indimenticato Pino Daniele per accompagnare il coro di auguri, intonati da tutti gli ospiti: Paolo Napolitano, Patrizia Cofano, Stefania Amirante, Lorena e Stefania Sivo, Sonia Albano e Peppe Borrelli, Manuela e Maurizio Gaeta, Margaret e Francesca Sodano, Francesca Pallone e Sabina Azzolio, Valentina Malatesta, Elvira Del Duca, Cinzia Salerno e Massimo Pironti, Paolo e Giovanna Lubrano, Guido e Danila Cristofaro, Claudia Polidoro e Marilena D’Arco.