Candeline e fuochi d'artificio: party vista Vesuvio a Posillipo

«Preparo i tuoi piatti preferiti e il tiramisù che ami!» aveva detto a Italo Spagnuolo Vigorita sua moglie Alessandra Stentardo per festeggiarlo in famiglia nel giorno del suo compleanno poche sere fa. E invece un centinaio di amici hanno allegramente invaso un po' a sorpresa la loro panoramica terrazza vista golfo a Posillipo in una serata di temperatura perfetta che già sa di estate, abbronzature, relax e abiti leggeri. Una console dj e una per i mix drink con tanto di lady bar-tender e via con i pezzi più inossidabili e ballerecci dagli anni ’80 e la disco fino alle hit del momento.Giri di fritturine, norma e genovese a regola d’arte, prelibatezze della tradizione in versione finger fino all’anguria e il momento delle candeline su babà, caprese, profiteroles e tiramisù: tutto accompagnato da uno spettacolo di fuochi d'artificio e gli auguri finali, intonati in coro da mamma e papà Stentardo con i tanti invitati: Mara Beraha e Andrea Lalli, Annamaria Pierro e Giulio Denitto, Claudia Forlani, Ornella Rinaldi e Stefano Capasso, Roberto Stentardo, Fulvio De Simone, Imma Antonelli, Pippo Castaldo e Valeria Gonzales, Claudio e Orietta Riccio, Ilaria e Guido Pappada, Andrea Signorini e Francesca Vasquez, Renata Amodio, Gabriella D'Amato, Mariagrazia Greco, Marika Celotto e Jerry Dean.